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Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА
Російські війська мають просування поблизу трьох населених пунктів у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Малих Щербаків (Василівський район, Запорізька область), Гуляйпільського (Пологівський район, Запорізька область) та Варварівки (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.
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