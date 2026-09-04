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Новини Оновлені карти DeepState
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Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Російські війська мають просування поблизу трьох населених пунктів у Запорізькій області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Малих Щербаків (Василівський район, Запорізька область), Гуляйпільського (Пологівський район, Запорізька область) та Варварівки (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.

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Оновлені карти

DeepState - просування ворога 4 вересня
DeepState - просування ворога 4 вересня
DeepState - просування ворога 4 вересня

 

Автор: 

Запорізька область (5229) Василівський район (172) Пологівський район (460) Малі Щербаки (7) Варварівка (6) Гуляйпільське (16) DeepState (597)
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