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Новости Обновленные карты DeepState
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Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов на Запорожье, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются вблизи трех населенных пунктов в Запорожской области. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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"Враг продвинулся вблизи Малых Щербаков (Васильевский район, Запорожская область), Гуляйпольского (Пологовский район, Запорожская область) и Варваровки (Пологовский район, Запорожская область)", — говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в районе Голубовки и Ступочек на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Обновленные карты

DeepState — продвижение врага 4 сентября
DeepState — продвижение врага 4 сентября
DeepState — продвижение врага 4 сентября

 

Автор: 

Запорожская область (4847) Васильевский район (171) Пологовский район (457) Малые Щербаки (6) Варваровка (6) Гуляйпольское (16) DeepState (595)
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