Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов на Запорожье, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются вблизи трех населенных пунктов в Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Малых Щербаков (Васильевский район, Запорожская область), Гуляйпольского (Пологовский район, Запорожская область) и Варваровки (Пологовский район, Запорожская область)", — говорится в сообщении.
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