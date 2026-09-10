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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 502 390 человек (+1 520 за сутки), 12 339 танков, 49 452 артиллерийских системы, 25 305 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили1 502 390 российскихоккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 502 390 (+1 520) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 339 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 305 (+15) шт.
  • артиллерийских систем – 49 452 (+69) шт.
  • РСЗО – 2 107 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 618 (+5) шт.
  • самолетов – 441 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+1) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 550 (+16) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017) шт.
  • крылатые ракеты – 5 103 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 146 621 (+613) шт.
  • специальная техника – 4 650 (+0) ед.

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Потери противника

Автор: 

армия РФ (24173) Генштаб ВС (8730) ликвидация (4558) уничтожение (10732)
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Топ комментарии
+14
Минув 4586! день москальсько-української війни.
721! одиниця знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1520!!! чумардосів за день.
Броня норм, ППО, НРК, арта та логістика супер.
ББМ перевалили за 25 300!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 502 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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10.09.2026 07:37 Ответить
+10
Браво !
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10.09.2026 07:06 Ответить
+9
реактори, ППО, логістика - шикарно.
Нарешті ередньодобовий по поголів'ю перетнув чотирнадцять тисяч - на сьогодня середній по місяцю 1416 штук. Треба втримати динаміку.
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10.09.2026 07:12 Ответить

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