Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 502 390 человек (+1 520 за сутки), 12 339 танков, 49 452 артиллерийских системы, 25 305 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили1 502 390 российскихоккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 502 390 (+1 520) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 339 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 305 (+15) шт.

артиллерийских систем – 49 452 (+69) шт.

РСЗО – 2 107 (+2) ед.

средства ПВО – 1 618 (+5) шт.

самолетов – 441 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+1) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 550 (+16) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017) шт.

крылатые ракеты – 5 103 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 146 621 (+613) шт.

специальная техника – 4 650 (+0) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы "Омеги" с помощью FPV-дрона уничтожили российский модульный бронеавтомобиль "Тайфун" стоимостью $2 млн. ВИДЕО