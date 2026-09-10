Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 502 390 осіб (+1 520 за добу), 12 339 танків, 49 452 артсистеми, 25 305 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 502 390 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 502 390 (+1 520) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 339 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.

артилерійських систем – 49 452 (+69) од.

РСЗВ – 2 107 (+2) од.

засоби ППО - 1 618 (+5) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+1) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.

крилаті ракети – 5 103 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.

спеціальна техніка – 4 650 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці "Омеги" FPV-дроном знищили російський модульний бронеавтомобіль "Тайфун" вартістю $2 млн. ВIДЕО