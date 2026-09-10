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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 502 390 осіб (+1 520 за добу), 12 339 танків, 49 452 артсистеми, 25 305 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 502 390 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 502 390 (+1 520) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 339 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.
  • артилерійських систем  – 49 452 (+69) од.
  • РСЗВ  – 2 107 (+2) од.
  • засоби ППО  - 1 618 (+5) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+1) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.
  • крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.
  • спеціальна техніка – 4 650 (+0) од.

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (22320) Генштаб ЗС (9004) ліквідація (4606) знищення (11045)
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Топ коментарі
+9
Vit,а ти що хотів,щоб тебе взяли підрахуєм.
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10.09.2026 07:34 Відповісти
+9
Минув 4586! день москальсько-української війни.
721! одиниця знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1520!!! чумардосів за день.
Броня норм, ППО, НРК, арта та логістика супер.
ББМ перевалили за 25 300!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 502 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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10.09.2026 07:37 Відповісти
+8
Браво !
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10.09.2026 07:06 Відповісти

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