Спецпризначенці "Омеги" FPV-дроном знищили російський модульний бронеавтомобіль "Тайфун" вартістю $2 млн. ВIДЕО

Спецпризначенці 3-го окремого загону ЦСП "Омега" знищили російський модульний бронеавтомобіль "Тайфун" у глибокому тилу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові безтурботно пересувалися на бронеавтомобілі полем, однак українські спецпризначенці виявили його та завдали удару FPV-дроном.

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Унаслідок точного влучання техніку було знищено разом із окупантами, які перебували всередині.

Вартість знищеного "Тайфуна" оцінюють у близько $2 мільйонів.

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