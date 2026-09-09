Спецпризначенці "Омеги" FPV-дроном знищили російський модульний бронеавтомобіль "Тайфун" вартістю $2 млн. ВIДЕО
Спецпризначенці 3-го окремого загону ЦСП "Омега" знищили російський модульний бронеавтомобіль "Тайфун" у глибокому тилу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові безтурботно пересувалися на бронеавтомобілі полем, однак українські спецпризначенці виявили його та завдали удару FPV-дроном.
Унаслідок точного влучання техніку було знищено разом із окупантами, які перебували всередині.
Вартість знищеного "Тайфуна" оцінюють у близько $2 мільйонів.
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