Окупанти втекли та залишили танк українським дронарям: кадри знищення від 66-ї бригади. ВIДЕО
Оператори БпЛА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя М. Хороброго знищили російський танк у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові використали танк як "бойове таксі" для доставки піхоти на позиції.
Після цього окупанти покинули техніку та втекли, залишивши її під ударами українських операторів дронів.
Після кількох влучань FPV-дронів російський танк загорівся та був знищений.
Кадрами бойової роботи бійці 66-ї бригади поділилися у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль