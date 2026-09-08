Окупанти втекли та залишили танк українським дронарям: кадри знищення від 66-ї бригади. ВIДЕО

Оператори БпЛА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя М. Хороброго знищили російський танк у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові використали танк як "бойове таксі" для доставки піхоти на позиції.

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Після цього окупанти покинули техніку та втекли, залишивши її під ударами українських операторів дронів.

Після кількох влучань FPV-дронів російський танк загорівся та був знищений.

Кадрами бойової роботи бійці 66-ї бригади поділилися у своєму телеграм-каналі.

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