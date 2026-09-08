Пострілом із ПЗРК "Ігла" воїни 77-ї бригади знищили реактивний "Шахед" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку мобільна вогнева група 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ знищила реактивний дрон противника пострілом із ПЗРК "Ігла".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, подібні швидкісні повітряні цілі вимагають від розрахунків миттєвої реакції. Десантники цілодобово контролюють повітряний простір та знищують ворожі цілі у своїй зоні відповідальності.
На кадрах український захисник прицілюється у ворожий безпілотник та здійснює пуск ракети.
Унаслідок влучного пострілу російський "Шахед" був знищений та вибухнув у повітрі.
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