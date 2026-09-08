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Выстрелом из ПЗРК "Игла" бойцы 77-й бригады уничтожили реактивный "шахед" на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении мобильная огневая группа 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ уничтожила реактивный дрон противника выстрелом из ПЗРК "Игла".

Как сообщает Цензор.НЕТ, подобные скоростные воздушные цели требуют от расчетов мгновенной реакции. Десантники круглосуточно контролируют воздушное пространство и уничтожают вражеские цели в своей зоне ответственности.

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На кадрах украинский защитник прицеливается в вражеский беспилотник и осуществляет запуск ракеты.

В результате меткого выстрела российский "шахед" был уничтожен и взорвался в воздухе.

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