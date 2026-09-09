Штурмовики 33-го ОШП зачистили російський бліндаж після ударів дронів та ліквідували окупантів, які відмовилися здатися. ВIДЕО

Бійці 33-го окремого штурмового полку ЗСУ зачистили російський бліндаж після комплексного удару безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу позицію під час методичного прочісування лісосмуги виявили оператори важких бомбардувальних дронів "Вампір" - колишні мінометники 33-го ОШП.

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Російський бліндаж був ретельно замаскований та накритий термоплівкою, однак військові змогли встановити його місце розташування.

Спочатку по укриттю відпрацювали "Вампіри" та FPV-дрони. Коли стало зрозуміло, що заглиблений бліндаж потребує потужнішого ураження, військові застосували спеціальний антибліндажний боєприпас "Кріт".

Після комплексного вогневого ураження до позиції зайшли штурмовики механізованого батальйону 33-го ОШП та провели зачистку. Окупантам запропонували здатися, однак вони відмовилися, після чого були ліквідовані в ближньому бою.

Кадри бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

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