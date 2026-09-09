Поранений рашист показує евакуацію після знищення всієї його роти: "Всю роту 70 человек разь#бали". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому поранений рашист разом із поплічником прямує до місця евакуації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник дорогою розповідає, що Сили оборони знищили всю їхню роту, яка складалася з 70 окупантів.
Судячи з його слів, від підрозділу рашистів не залишилося практично нічого.
"Леса нету, них#я нету. Всю роту 70 человек разь#бали", - додає рашист на відео.
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