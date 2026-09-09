Раненый рашист показывает эвакуацию после уничтожения всей его роты: "Всю роту из 70 человек раз#бали". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой раненый рашист вместе с сообщником направляется к месту эвакуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по дороге захватчик рассказывает, что Силы обороны уничтожили всю их роту, состоявшую из 70 оккупантов.
Судя по его словам, от подразделения рашистов не осталось практически ничего.
"Леса нет, ни х#я нет. Всю роту из 70 человек раз#бали", - добавляет рашист на видео.
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