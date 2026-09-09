Раненый рашист показывает эвакуацию после уничтожения всей его роты: "Всю роту из 70 человек раз#бали". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой раненый рашист вместе с сообщником направляется к месту эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по дороге захватчик рассказывает, что Силы обороны уничтожили всю их роту, состоявшую из 70 оккупантов.

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Судя по его словам, от подразделения рашистов не осталось практически ничего.

"Леса нет, ни х#я нет. Всю роту из 70 человек раз#бали", - добавляет рашист на видео.

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