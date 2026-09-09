Оккупанты сбежали и оставили танк украинским операторам дронов: кадры уничтожения от 66-й бригады. ВИДЕО
Операторы БПЛА 66-й отдельной механизированной бригады имени князя М. Храброго уничтожили российский танк в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные использовали танк в качестве "боевого такси" для доставки пехоты на позиции.
После этого оккупанты бросили технику и бежали, оставив ее под ударами украинских операторов дронов.
После нескольких попаданий FPV-дронов российский танк загорелся и был уничтожен.
Кадрами боевых действий бойцы 66-й бригады поделились в своем Telegram-канале.
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