Оккупанты сбежали и оставили танк украинским операторам дронов: кадры уничтожения от 66-й бригады. ВИДЕО

Операторы БПЛА 66-й отдельной механизированной бригады имени князя М. Храброго уничтожили российский танк в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные использовали танк в качестве "боевого такси" для доставки пехоты на позиции.

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После этого оккупанты бросили технику и бежали, оставив ее под ударами украинских операторов дронов.

После нескольких попаданий FPV-дронов российский танк загорелся и был уничтожен.

Кадрами боевых действий бойцы 66-й бригады поделились в своем Telegram-канале.

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