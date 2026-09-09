Штурмовики 33-го ОШП зачистили российский блиндаж после ударов дронов и ликвидировали оккупантов, отказавшихся сдаться. ВИДЕО

Бойцы 33-го отдельного штурмового полка ВСУ зачистили российский блиндаж после комплексного удара беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую позицию во время методичного прочесывания лесополосы обнаружили операторы тяжёлых бомбардировочных дронов "Вампир" - бывшие минометчики 33-го ОШП.

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Российский блиндаж был тщательно замаскирован и накрыт термопленкой, однако военные смогли установить его местоположение.

Сначала по укрытию отработали "Вампиры" и FPV-дроны. Когда стало ясно, что заглубленный блиндаж требует более мощного поражения, военные применили специальный антиблиндажный боеприпас "Крот".

После комплексного огневого поражения к позиции подошли штурмовики механизированного батальона 33-го ОШП и провели зачистку. Оккупантам предложили сдаться, однако они отказались, после чего были ликвидированы в ближнем бою.

Кадры боевых действий бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.

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