Спецназовцы "Омеги" с помощью FPV-дрона уничтожили российский модульный бронеавтомобиль "Тайфун" стоимостью 2 млн долларов. ВИДЕО

Спецназовцы 3-го отдельного отряда ЦСП "Омега" уничтожили российский модульный бронеавтомобиль "Тайфун" в глубоком тылу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные беспрепятственно передвигались на бронеавтомобиле по полю, однако украинские спецназовцы обнаружили его и нанесли удар с помощью FPV-дрона.

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В результате точного попадания техника была уничтожена вместе с оккупантами, находившимися внутри.

Стоимость уничтоженного "Тайфуна" оценивается примерно в 2 миллиона долларов.

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