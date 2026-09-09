Спецназовцы "Омеги" с помощью FPV-дрона уничтожили российский модульный бронеавтомобиль "Тайфун" стоимостью 2 млн долларов. ВИДЕО
Спецназовцы 3-го отдельного отряда ЦСП "Омега" уничтожили российский модульный бронеавтомобиль "Тайфун" в глубоком тылу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные беспрепятственно передвигались на бронеавтомобиле по полю, однако украинские спецназовцы обнаружили его и нанесли удар с помощью FPV-дрона.
В результате точного попадания техника была уничтожена вместе с оккупантами, находившимися внутри.
Стоимость уничтоженного "Тайфуна" оценивается примерно в 2 миллиона долларов.
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