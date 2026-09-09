Покровское и Константиновское направления остаются самыми горячими, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 263 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес два ракетных удара и совершил 79 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 302 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9233 дрона-камикадзе и осуществили 2601 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 42 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.



Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Безсаловка, Коренок, Уланово, Нескучное, Рогизное, Атинское, Волфино, Товстодубово, Малая Слободка, Потаповка, Сопич, Горки, Мишутино, Казачье, Вовковка, Суходол, Кучеровка, Старая Гута в Сумской области; Хриновка и Черный Рог в Черниговской области. Партизанское подверглось авиаудару.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, восемь пунктов управления БПЛА и артиллерийскую систему оккупантов.

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Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано две штурмовые операции противника. Агрессор совершил 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес один авиационный удар с применением одной КАБ.



На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Старица, Волчанск, Чайковка, Малая Волчья, Рубежное и Устиновка.



На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Купянска, Куриловки, Глушковки и Новоосиново.



Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман и Диброва.



На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районе населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука, Каленики, Николаевка и Рай-Александровка.



На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Юрковки.



На Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. По уточненной информации, захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Новоселовки, Николаевки, Шахово, Софиевки, Русина Яра, Ильиновки и Кучерова Яра.



Сорок девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Новый Донбасс, Водянское, Шевченко, Надежда, Мирное, Сергеевка, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Доброполье, Ганновка, Краснополье и Новопавловка.



На Александровском направлении враг дважды проводил штурмовые действия в сторону Рыбного и Шевченко.



На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Рождественка, Косовцево, Цветково и Чаривное.



На Ореховском направлении враг не пытался укрепить свои позиции.



На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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