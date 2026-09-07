НПЗ, самолет, вертолет и системы РЭБ: Силы обороны нанесли в течение недели удары по ряду объектов противника

В течение прошлой недели - с 31 августа по 6 сентября - Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных и инфраструктурных объектов на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары по нефтегазовой инфраструктуре

Одними из основных целей стали объекты нефтеперерабатывающей промышленности РФ.

В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани Рязанской области, а также комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободце Ленинградской области РФ - крупный объект по переработке и перевалке газового конденсата.

Они являются частью инфраструктуры, обеспечивающей потребности российских оккупационных войск.

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Нейтрализация ПВО, РЭБ и авиации, складов БПЛА

Также Силы обороны Украины наносили удары по системам, которые обеспечивают противнику возможность действовать в воздушном пространстве и применять ракеты, беспилотники и КАБы.

Так, были поражены радиолокационные станции "Каста" и другие РЛС, командно-штабная машина из состава ЗРК С-400 "Триумф", мобильный комплекс РЭБ "Красуха-4", комплекс радиоэлектронной борьбы и узлы связи, средства технической разведки и ретрансляторы.

"Не менее важно — мы систематически наносим удары непосредственно по местам, откуда противник запускает ударные беспилотники. Поражены места их хранения, подготовки и запуска в Донецке, Гвардейском, Миллеровом и других районах. Уничтожаем склады БПЛА, боеприпасов, материально-технических средств и горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.

Кроме того, подтверждено уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27. Также поражен десантный катер БК-16 и ряд других военных объектов.

В Генштабе отметили, что эти удары являются частью системной работы Сил обороны Украины, направленной на снижение возможностей России производить топливо, обеспечивать войска, вести разведку, осуществлять управление и применять ударные средства.

"Наша цель остается неизменной - защитить Украину и создать такие условия, при которых Россия будет вынуждена прекратить агрессию", - добавили в Генштабе.

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