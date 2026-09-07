Покровское направление остается самым горячим: 43 атаки РФ за сутки, - Генштаб

Российские войска провели 43 штурма на Покровском направлении. Всего за сутки зафиксировано 237 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8812 дронов-камикадзе и осуществили 2646 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Писаревка, Уланово, Прогресс, Хотынь, Иволжанское, Товстодубово и Яструбщина. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Ямполь, Писаревка и Вакалевщина.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили один вражеский штурм в направлении Великого Прикола.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого и Старицы, а также в направлениях Устиновки и Хатнего.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в районах Глушковки, Куриловки и Ковшаровки, а также в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах Дибровы, Ставков и Лимана, а также в направлениях Новосергиевки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районах Озерного и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Федоровка.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районе Константиновки, а также в направлениях Новоселовки и Торецкого.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 43 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Торецка, Софиевки, Вольного, Дорожного, Нового Донбасса, Матяшево, Шевченко, Черниговки, Доброполья, Мирного, Васильевки, Новосергиевки и Новопавловки.

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На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении населенного пункта Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвижевки, Косовцево, Верхней Терсы и Цветково.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника и одну артиллерийскую систему.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1540 человек. Также уничтожен один танк, шесть боевых бронированных машин, 51 артиллерийская система, семь реактивных систем залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, девять наземных робототехнических комплексов, 1473 беспилотных летательных аппарата, 591 единица автомобильной и три единицы специальной техники противника.

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