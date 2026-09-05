Несколько десятков оккупантов проникли в Купянск, форсировав реку Оскол, — Бутусов

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов рассказало ситуации в районе Купянска Харьковской области. По его словам, воспользовавшись погодой и "зеленкой", несколько десятков российских оккупантов смогли форсировать Оскол и проникнуть в город. Также враг пытается проникнуть в Купянск-Узловой. В то же время к северу от города защитники "Хартии" смогли стабилизировать оборону.

Об этом Бутусов рассказал в эфире журналистки Ирины Ромалийской на YouTube-канале "Бутусов.Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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Инфильтрация врага

"Битва за Купянск продолжается. Врагу удалось, воспользовавшись "зеленкой", хорошей погодой и теплой водой в реке, форсировать Оскол и снова проникнуть. Несколько десятков российских пехотинцев проникли в Купянск. И враг также проводит инфильтрацию в Купянск-Узловой. Там действительно есть проблемы. Тем не менее, наш контроль над Купянском-Узловым и Купянском сохраняется, и борьба с группами противника, просачивающимися сквозь наши боевые порядки, ведется каждый день", — сказал командир.

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Продвижение украинских защитников

В то же время военнослужащий подтвердил актуальность данных аналитической карты DeepState относительно стабилизации ситуации севернее Купянска до Двуречной, где действует 23-й штурмовой полк.

"Я могу сказать, комментируя карту DeepState, что там действительно объективно определена обстановка именно на том участке, на котором сейчас действует 23-й штурмовой полк корпуса "Хартия" под командованием майора Гамлета Авагяна. Это наш командир, и мы действуем именно на этом участке. Да, иностранные штурмовики, а также украинские пехотинцы, которые совместно входят в "закрепление" за штурмовиками, действительно смогли серьезно стабилизировать оборону севернее Купянска до Двуречной и создали серьезные проблемы для врага. Эта карта соответствует действительности, и на данном участке ситуация стабилизирована", — рассказал Бутусов.

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Ключевая задача до наступления холодов

Он подчеркнул, что именно бои к северу от города будут иметь ключевое значение для всей обороны этого участка фронта в ближайшие месяцы.

"Нам нужно до наступления зимы, до того, как опадут листья и понизится температура, стабилизировать фронт севернее Купянска — именно там, где наконец-то отмечено на карте наше продвижение. Именно для этого мы прилагаем все усилия, в том числе и моя рота ударных БПЛА. Мы работаем для того, чтобы изменить обстановку на этом участке", — добавил Бутусов.

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