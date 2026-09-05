Кілька десятків окупантів просочилися в Куп’янськ, форсуючи річку Оскіл, - Бутусов
Командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов розповів про обстановку в районі Куп’янська Харківської області. За його словами, користуючись погодою та "зеленкою", кілька десятків російських окупантів змогли форсувати Оскіл і просочитися в місто. Також ворог намагається інфільтруватися в Куп'янськ-Вузловий. Водночас на північ від міста оборонці "Хартії" змогли стабілізували оборону.
Про це Бутусов розповів в ефірі журналістки Ірини Ромалійської на ютуб-каналі "Бутусов.Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.
Інфільтрація ворога
"Битва за Куп'янськ продовжується. Ворогу вдалося, користуючись "зеленкою", хорошою погодою та теплою водою в річці, форсувати Оскіл і знов затікти. Кілька десятків російських піхотинців затягнулися до Куп'янська. І ворог також проводить інфільтрацію в Куп'янськ-Вузловий. Там дійсно є проблеми. Тим не менше, наш контроль за Куп'янськом-Вузловим і Куп'янськом зберігається, і боротьба з групами противника, які просочуються крізь наші бойові порядки, ведеться кожен день", - сказав командир.
Просування українських захисників
Водночас військовослужбовець підтвердив актуальність даних аналітичної карти DeepState щодо стабілізації ситуації північніше Куп'янська до Дворічної, де працює 23-й штурмовий полк.
"Я можу сказати, коментуючи карту DeepState, що там дійсно об'єктивно визначена обстановка саме на тій ділянці, на якій зараз працює 23-й штурмовий полк корпусу "Хартія" під командуванням майора Гамлета Авагяна. Це наш командир, і ми працюємо саме на цій ділянці. Так, іноземні штурмовики, а також українські піхотинці спільно, які заходять на "закріп" за штурмовиками, дійсно змогли серйозно стабілізувати оборону північніше Куп'янська до Дворічної і створили серйозні проблеми для ворога. Ця карта відповідає дійсності, і на даній ділянці ситуація стабілізована", - розповів Бутусов.
Ключове завдання до настання холодів
Він наголосив, що саме бої на північ від міста матимуть ключове значення для всієї оборони цього відтинку фронту в найближчі місяці.
"Нам треба до того, як прийде зима, до того, як спаде листя і знизиться температура, стабілізувати фронт північніше Куп'янська — саме там, де нарешті відмічено на карті наше просування. Саме для цього ми докладаємо всіх зусиль, зокрема й моя рота ударних БПЛА. Ми працюємо для того, щоб змінити обстановку на цій ділянці", - додав Бутусов.
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