Сили оборони ускладнили логістику росіян на Куп’янському напрямку, - Трегубов

Сили оборони України звузили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл та ускладнили логістику російських військ, які намагаються просуватися в напрямку Куп’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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"В цілому кількість груп ворога скоротилася і сама можливість для них утримувати логістичну сполученість стала меншою. Там єдиний маршрут, єдиний шлях, який для росіян був відкритий, - це безпосередньо через північ вздовж річки Оскіл через Голубівку. А оскільки там зараз вся дорога стала трішки вужчою, очевидно, що їм стало в цілому складніше під ударами українських дронів проводити малі штурмові групи", - зазначив Трегубов.

Росіяни намагаються просунутися до Куп’янська-Вузлового

Він зазначив, що ворог намагається пробити собі шлях від Піщаного до Куп'янська-Вузлового, тому завдають ударів по центру українського плацдарму.

"Це основна точка докладання їхніх зусиль, і так там триває вже не перший місяць. Але очевидно, що оскільки вона якраз іде по центру, то вона і для росіян є сама по собі небезпечною, бо до них теж прилітає з обох боків", - пояснив речник.

РФ прагне захопити Лиман

На Лиманському напрямку та на півночі Слов’янська російські війська продовжують вести інтенсивні бойові дії. Вони намагаються встановити контроль над сусідніми населеними пунктами, зокрема Ямполем, а надалі - максимально наблизитися до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

"Заради цього все і робиться. Це як ключове його завдання і на цьому напрямку і загалом у ході війни, бо ключовим завданням у ході війни є все ж таки вихід на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з контролем над нею", - підкреслив речник.

Росія збільшила застосування авіації та КАБів

Трегубов також повідомив про зростання активності російської авіації та використання керованих авіаційних бомб.

Особливо інтенсивно росіяни застосовують КАБи на Сумщині. Водночас по Лиманському та Куп’янському районах протягом доби, за його словами, прилітає близько 50 керованих авіабомб.

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