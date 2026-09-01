Силы обороны затруднили логистику россиян на Купянском направлении, - Трегубов

Силы обороны Украины сузили российский плацдарм на западном берегу реки Оскол и затруднили логистику российских войск, пытающихся продвигаться в направлении Купянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

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"В целом количество групп противника сократилось, и сама возможность для них поддерживать логистическую связь уменьшилась. Там единственный маршрут, единственный путь, который был открыт для россиян, — это непосредственно через север вдоль реки Оскол через Голубовку. А поскольку там сейчас вся дорога стала немного уже, очевидно, что им стало в целом сложнее под ударами украинских дронов проводить небольшие штурмовые группы", - отметил Трегубов.

Россияне пытаются продвинуться к Купянску-Вузловому

Он отметил, что враг пытается пробить себе путь от Песчаного до Купянска-Вузлового, поэтому наносит удары по центру украинского плацдарма.

"Это основная точка сосредоточения их усилий, и так там продолжается уже не первый месяц. Но очевидно, что, поскольку она как раз проходит по центру, то она и для россиян сама по себе опасна, потому что по ним тоже наносятся удары с обеих сторон", - пояснил спикер.

РФ стремится захватить Лиман

На Лиманском направлении и к северу от Славянска российские войска продолжают вести интенсивные боевые действия. Они пытаются установить контроль над соседними населенными пунктами, в частности Ямполем, а в дальнейшем - максимально приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации.

"Ради этого и делается всё. Это как бы его ключевая задача и на этом направлении, и в целом в ходе войны, ведь ключевой задачей в ходе войны является все-таки выход на Славянско-Краматорскую агломерацию с установлением контроля над ней", - подчеркнул спикер.

Россия увеличила применение авиации и управляемых авиационных бомб

Трегубов также сообщил о росте активности российской авиации и использовании управляемых авиационных бомб.

Особенно интенсивно россияне применяют управляемые авиационные бомбы в Сумской области. При этом по Лиманскому и Купянскому районам в течение суток, по его словам, прилетает около 50 управляемых авиационных бомб.

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