280 оккупантов и 2298 дронов: потери РФ в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки войск "Восток" продолжают сдерживать российские войска в зоне операций. За прошедшие сутки враг совершил шесть штурмов на Славянском направлении и одну наступательную операцию на Краматорском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГВ "Восток".

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Больше всего атак зафиксировано на Константиновском и Покровском направлениях — 21 и 40 соответственно.

На Константиновском направлении россияне штурмовали вблизи Константиновки, Ильиновки, Русина Яра, Софиевки, Нового Шахово и пытались продвинуться в сторону Павловки, Вольного и Степановки.

На Покровском направлении противник пытался продвинуться в сторону Белицкого, Нового Донбасса, Шевченко, Матяшевого, Сергеевки, Мирного и Новопавловки, а также вблизи Удачного и Молодецкого.

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Россияне потеряли 280 военных

"Силы обороны в оперативной зоне группировки наносят огневые удары по местам сосредоточения, пунктам управления и логистическим путям врага. Продолжается противодействие попыткам врага применять тактику просачивания и накопления в межпозиционном пространстве", — отмечают военные.

За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Восток" российские войска потеряли 280 военнослужащих.

Также уничтожено 2298 российских БПЛА различных типов и уничтожено или поражено 120 единиц вооружения и техники. Среди них — 26 артиллерийских систем, 50 единиц автомобильной и 34 единицы специальной техники. Поражено два склада ГСМ и 238 укрытий.

Отдельно украинские военные сосредотачиваются на уничтожении операторов российских дронов. За сутки поражено 67 пунктов управления БПЛА противника.

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