280 окупантів та 2298 дронів: втрати РФ у зоні відповідальності угруповання "Схід"

Підрозділи угруповання військ "Схід" продовжують стримувати російські війська в операційній зоні. Минулої доби ворог здійснив шість штурмів на Слов’янському напрямку та одну наступальну дію на Краматорському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал УВ "Схід".

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Найбільше атак зафіксовано на Костянтинівському та Покровському напрямках - 21 і 40 відповідно.

На Костянтинівському напрямку росіяни штурмували поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Нового Шахового та намагалися просунутися в бік Павлівки, Вільного і Степанівки.

На Покровському напрямку противник намагався просунутися в бік Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Матяшевого, Сергіївки, Мирного та Новопавлівки, а також поблизу Удачного й Молодецького.

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Росіяни втратили 280 військових

"Сили оборони у операційній зоні угруповання завдають вогневе ураження місць зосередження, пунктів управління та логістичних шляхів ворога. Триває протидія спробам ворога застосовувати тактику просочування та накопичення у міжпозиційному просторі", - зазначають військові.

За минулу добу в зоні відповідальності угруповання "Схід" російські війська втратили 280 військових.

Також знищено 2298 російських БпЛА різних типів та знищено або уражено 120 одиниць озброєння і техніки. Серед них — 26 артилерійських систем, 50 одиниць автомобільної та 34 одиниці спеціальної техніки. Уражено два склади ПММ та 238 укриттів.

Окремо українські військові зосереджуються на знищенні операторів російських дронів. За добу уражено 67 пунктів управління БпЛА противника.

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