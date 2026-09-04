Ситуація на Куп’янському напрямку: окупанти намагаються заводити підрозділи через Голубівку вздовж Осколу, - Трегубов

Російські війська на Куп’янському напрямку намагаються заводити підрозділи через Голубівку вздовж річки Оскіл.

Про це розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Присутність росіян скорочується

"Якщо ми беремо західний берег, то там зараз росіяни намагаються зберігати присутність у північних районах міста, заводячи підрозділи через Голубівку, по факту малі групи, вздовж річки Оскіл. При цьому їхній плацдарм на захід від річки стає все вужчим і вужчим під ударами українських сил. Відповідно, робити це стає все важче і важче. Тому присутність росіян там скорочується", - зазначив речник.

За його словами, українські зусилля спрямовані на те, щоб знищувати ті наступаючі хвилі росіян, які намагаються прорватися до Куп'янського вузла.

Трегубов додав, що на території ближче до Південно-Слобожанського напрямку росіяни шукають шпарини на кордоні.

Також читайте: Сили оборони ускладнили логістику росіян на Куп’янському напрямку, - Трегубов

"Росіяни намагаються у межах завдання по створенню зони контролю (суцільної зони контролю в українському прикордонні) зайти на територію і знайти, де там можна закріпитися. З цим планом їм не дуже щастить. Тому маємо окремі вклинення на Південно-Слобожанському і Великобурлуцькому напрямках, але далі вони не заходять в населені пункти", - розповів речник.

Зауважується, що часто росіяни закріплюються в лісопосадках.

"При цьому дуже характерним для росіян останнім часом є те, що вони це намагаються подавати, саме на цьому напрямку, як якісь фантастичні здобутки, як якісь доходження до населених пунктів. Щодо контролю над Козачою Лопанню, то ми чули заяви навіть від Путіна про контроль над Святогірськом, де фактично друга лінія. Але наразі російська офіційна статистика і реальність вже не мають нічого спільного і втратили будь-який зв'язок", - констатував Трегубов.

Читайте: РФ шукає нові шляхи для наступу на Куп’янськ із півночі, наразі безуспішно, - Трегубов

Ротація окупантів

Стосовно того, чи фіксується з боку росіян ротація, накопичення, перекидання підрозділів з напрямку на напрямок, Трегубов сказав, що вони є, але це стандартні ротації.

"Але оскільки поки що до кінця вересня в Росії поки не пройдуть вибори (це якісь симуляції виборів) - там не буде чогось великого, і ми, чесно кажучи, і не очікуємо. Тобто це ті самі стандартні ротації, що і тривали все літо, коли просто підкидалися нові війська на власне на допомогу вже існуючим", - пояснив він.

Читайте: Росіяни намагаються розширити зону контролю на Харківщині, але зазнають великих втрат, - ДПСУ