Росіяни намагаються розширити зону контролю на Харківщині, але зазнають великих втрат, - ДПСУ

Російські війська близько тижня активізувалися в межах Вовчанської громади Харківської області. Окупанти атакують із території РФ, намагаються знайти слабкі місця в українській обороні та інфільтруватися малими піхотними групами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Російські військові останніми днями посилили активність у районі Вовчанської громади. Вони здійснюють атаки з російської території, "прощупують" українську оборону та намагаються проникати невеликими піхотними групами.

"Я не виключаю, що противник очікує, що йому вдасться досить сильно просунутися. Водночас великих успіхів за весь цей час він досягти не може", - зазначив речник ДПСУ.

Росіяни зазнають значних втрат

Демченко наголосив, що спроби російських військ просунутися не дають їм очікуваного результату.

За його словами, окупанти зазнають значних втрат убитими та пораненими. Частина російських військовослужбовців також потрапляє в полон.

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