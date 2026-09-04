Россияне пытаются расширить зону контроля на Харьковщине, но несут большие потери, - ГПСУ

Российские войска около недели активизировались на территории Волчанской громады Харьковской области. Оккупанты наносят удары с территории РФ, пытаются найти слабые места в украинской обороне и проникнуть небольшими пехотными группами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

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В последние дни российские военные усилили активность в районе Волчанской громады. Они наносят удары с территории России, "прощупывают" украинскую оборону и пытаются проникать небольшими пехотными группами.

"Я не исключаю, что противник рассчитывает, что ему удастся достаточно сильно продвинуться. В то же время больших успехов за все это время он достичь не может", — отметил пресс-секретарь ГПСУ.

Россияне несут значительные потери

Демченко подчеркнул, что попытки российских войск продвинуться не приносят им ожидаемого результата.

По его словам, оккупанты несут значительные потери убитыми и ранеными. Часть российских военнослужащих также попадает в плен.

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