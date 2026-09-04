РФ больше всего атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

В течение 3 сентября на линии фронта было зафиксировано 240 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 100 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 294 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 10 334 дрона-камикадзе и осуществили 3048 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.



В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Писаревка, Бачевск, Уланово и Суходол. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Товстодубово, Эсмань, Садки и Иволжанское.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и один командно-наблюдательный пункт.

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Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили один вражеский штурм в направлении Бачевска.



На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 22 атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Казачьей Лопани, Лимана, Старицы и Вильчи, а также в направлениях Охримовки и Бочкового.



На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Богуславки.



Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Грековки, Копанок, Новоегоровки, Новоселовки и Дробышево.



На Славянском направлении противник совершил десять штурмовых действий в районах Калеников и Озерного, а также в направлении Кривой Луки.



На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.



На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки, Николайполя и Райского, а также в направлениях Новогригоровки, Новопавловки и Павловки.



Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 38 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Нового Донбасса, Светлого, Вольного, Софиевки, Торецкого, Приюта, Шевченко, Доброполья, Новогришино и Новопавловки.



На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлениях населенных пунктов Рыбное и Егоровка.



На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали в направлении Воздвижевки.



На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах Орехова и Приморского.



На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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