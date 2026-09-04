Ситуация на Купянском направлении: оккупанты пытаются завести подразделения через Голубовку вдоль Оскола, - Трегубов

Российские войска на Купянском направлении пытаются перебросить подразделения через Голубовку вдоль реки Оскол.

Об этом рассказал начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Присутствие россиян сокращается

"Если говорить о западном берегу, то там сейчас россияне пытаются сохранить присутствие в северных районах города, заводя подразделения через Голубовку — фактически небольшие группы — вдоль реки Оскол. При этом их плацдарм к западу от реки становится все уже и уже под ударами украинских сил. Соответственно, делать это становится все труднее и труднее. Поэтому присутствие россиян там сокращается", — отметил пресс-секретарь.

По его словам, украинские усилия направлены на то, чтобы уничтожать те наступающие волны россиян, которые пытаются прорваться к Купянскому узлу.

Трегубов добавил, что на территории ближе к Южно-Слобожанскому направлению россияне ищут бреши на границе.

Читайте также: Силы обороны затруднили логистику россиян на Купянском направлении, - Трегубов

"Россияне пытаются в рамках задачи по созданию зоны контроля (сплошной зоны контроля на украинской границе) зайти на территорию и найти, где там можно закрепиться. С этим планом у них не очень получается. Поэтому у нас есть отдельные вклинения на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях, но дальше они не заходят в населенные пункты", - рассказал пресс-секретарь.

Отмечается, что часто россияне закрепляются в лесопосадках.

"При этом в последнее время для россиян очень характерно то, что они пытаются преподнести именно на этом направлении какие-то фантастические достижения, как будто они продвигаются к населенным пунктам. Что касается контроля над Казачьей Лопанью, то мы слышали заявления даже от Путина о контроле над Святогорском, где фактически проходит вторая линия. Но сейчас официальная российская статистика и реальность уже не имеют ничего общего и утратили всякую связь", - констатировал Трегубов.

Читайте: РФ ищет новые пути для наступления на Купянск с севера, пока безуспешно, — Трегубов

Ротация оккупантов

Что касается того, фиксируется ли со стороны россиян ротация, накопление, переброска подразделений с одного направления на другое, Трегубов сказал, что они есть, но это стандартные ротации.

"Но поскольку до конца сентября в России пока не пройдут выборы (это какие-то имитации выборов) - там не будет ничего значительного, и мы, честно говоря, и не ожидаем. То есть это те же самые стандартные ротации, что и продолжались все лето, когда просто подбрасывались новые войска, собственно, на помощь уже существующим", - пояснил он.

Читайте: Россияне пытаются расширить зону контроля на Харьковщине, но несут большие потери, — ГПСУ