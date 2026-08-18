РФ ищет новые пути для наступления на Купянск с севера, пока безуспешно, - Трегубов

Российские войска на Купянском направлении пытаются усилить давление в западном направлении, в частности в сторону Раевки, чтобы создать условия для вклинивания в Купянск с севера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

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"Мне кажется, по крайней мере, исходя из анализа карты и разведывательных данных, что они (россияне — ред.) пытаются немного усилить давление в западном направлении, в сторону той самой Раевки, чтобы расширить себе возможность вклинения непосредственно в сам город с севера", — сказал Трегубов.

По его словам, ранее российские военные пытались продвигаться через Голубовку, а теперь ищут дополнительные возможности для продвижения.

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"Пока что это неэффективно, но по крайней мере план понятен. План логичен: если бы он сработал, для них это, вероятно, имело бы определенную эффективность. Но пока что как-то не срабатывает", — отметил пресс-секретарь.

В то же время Трегубов подчеркнул, что в целом тактика российских войск на Купянском направлении не изменилась. Периоды усиления и снижения интенсивности атак связаны, в частности, с ротациями, восстановлением логистики и пополнением личного состава.

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