Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения на Южно-Слобожанском направлении, - ГОС

За прошедшие сутки подразделения Группировки объединенных сил отразили более 30 атак оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Бои на Южно-Слобожанском направлении

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши позиции в районах Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Вильча, Лиман. Силами обороны не допущено ухудшения тактического положения.

На Великобурлукском направлении атаки оккупантов были направлены в сторону населенных пунктов Широкое, Анискино и Хатное. По штурмовым группам оккупантов нанесен огневой удар.

На Купянском направлении украинские подразделения нейтрализовали штурмовые действия оккупантов в сторону Петро-Ивановки и в районе Голубовки.

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Бои в Лиманском районе

На Лиманском направлении противник безуспешно пытался атаковать наши укрепления в сторону населенных пунктов Дробишево, Лиман.

"Наши защитники продолжают уничтожать превосходящие силы захватчиков с целью замедления и прекращения их наступательных действий", — говорится в сообщении.

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