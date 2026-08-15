Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения на Южно-Слобожанском направлении, - ГОС
За прошедшие сутки подразделения Группировки объединенных сил отразили более 30 атак оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Бои на Южно-Слобожанском направлении
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши позиции в районах Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Вильча, Лиман. Силами обороны не допущено ухудшения тактического положения.
На Великобурлукском направлении атаки оккупантов были направлены в сторону населенных пунктов Широкое, Анискино и Хатное. По штурмовым группам оккупантов нанесен огневой удар.
На Купянском направлении украинские подразделения нейтрализовали штурмовые действия оккупантов в сторону Петро-Ивановки и в районе Голубовки.
Бои в Лиманском районе
На Лиманском направлении противник безуспешно пытался атаковать наши укрепления в сторону населенных пунктов Дробишево, Лиман.
"Наши защитники продолжают уничтожать превосходящие силы захватчиков с целью замедления и прекращения их наступательных действий", — говорится в сообщении.
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