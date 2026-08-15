Сили оборони не допустили погіршення тактичного положення на Південно-Слобожанському напрямку, - УОС
Упродовж минулої доби підрозділи Угруповання об’єднаних сил відбили понад 30 атак окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УОС.
Бої на Південно-Слобожанському напрямку
Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші позиції у районах Стариці, Вовчанська та в бік населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Лиман. Силами оборони не допущено погіршення тактичного положення.
На Великобурлуцькому напрямку атаки окупантів були спрямовані в бік населених пунктів Широке, Анискине та Хатнє. По штурмовим групам окупантів нанесено вогневе ураження.
На Куп’янському напрямку українські підрозділи нейтралізували штурмові дії окупантів у бік Петро-Іванівки та в районі Голубівки.
Бої на Лиманщині
На Лиманському напрямку противник безуспішно намагався атакувати наші укріплення у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман.
"Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили загарбників з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль