Наполегливі спроби рашиста знищити український дрон цеглиною закінчилися переляком та вибухом для окупанта. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку російський окупант вирішив випробувати оригінальний спосіб боротьби з українським дроном - намагався знищити його цеглиною.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, рашист, перебуваючи серед руїн будівлі, кілька разів жбурнув цеглу у дрон Сил оборони, однак влучити в безпілотник так і не зміг.
У результаті FPV-дрон піднявся в повітря, а так званий "горе-зенітник" поспішив сховатися між бетонними плитами.
Переглянувши кадри, стає зрозуміло, що в деяких випадках окупантам доводиться воювати тим, що опинилося під ногами.
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