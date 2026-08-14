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Новини Відео Оператори дронів Бої на Вовчанському напрямку
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Наполегливі спроби рашиста знищити український дрон цеглиною закінчилися переляком та вибухом для окупанта. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку російський окупант вирішив випробувати оригінальний спосіб боротьби з українським дроном - намагався знищити його цеглиною.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, рашист, перебуваючи серед руїн будівлі, кілька разів жбурнув цеглу у дрон Сил оборони, однак влучити в безпілотник так і не зміг.

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У результаті FPV-дрон піднявся в повітря, а так званий "горе-зенітник" поспішив сховатися між бетонними плитами.

Переглянувши кадри, стає зрозуміло, що в деяких випадках окупантам доводиться воювати тим, що опинилося під ногами.

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Автор: 

армія рф (22090) ЗСУ (8990) дрони (8635) Вовчанськ (570) Харківська область (3090) Чугуївський район (434)
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