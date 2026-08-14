Настойчивые попытки рашиста уничтожить украинский дрон кирпичом закончились испугом и взрывом для оккупанта. ВИДЕО

На Волчанском направлении российский оккупант решил опробовать оригинальный способ борьбы с украинским дроном — пытался уничтожить его кирпичом.

Как сообщает ЦензорНЕТ, рашист, находясь среди руин здания, несколько раз бросил кирпич в дрон Сил обороны, однако попасть в беспилотник так и не смог.

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В результате FPV-дрон поднялся в воздух, а так называемый "горе-зенитчик" поспешил спрятаться между бетонными плитами.

Просмотрев кадры, становится понятно, что в некоторых случаях оккупантам приходится воевать тем, что оказалось под ногами.

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