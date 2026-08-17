Минус 38 единиц техники: десантники 77-й бригады уничтожают логистику и артиллерию оккупантов под Купянском. ВИДЕО
Бойцы подразделений БпС 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ уничтожили и повредили 38 единиц российской техники на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под удары FPV-дронов попали логистика и артиллерия рашистов.
Среди уничтоженной техники:
- 3 наземных роботизированных комплекса (НРК);
- 9 мотоциклов;
- 7 квадроциклов;
- 12 единиц легкого автотранспорта (ЛАТ);
- 3 УАЗ-452;
- 2 ГАЗ-3302;
- 5 единиц грузового автотранспорта (ГАТ);
- 2 орудия.
Уничтожение российской техники существенно затрудняет оккупантам логистику и ограничивает их возможности для проведения штурмовых действий на этом направлении.
Из-за потерь противник все реже использует транспорт для подвоза личного состава, провизии и боеприпасов. Доставка затягивается во времени, а на отдельных участках подвоз ресурсов к позициям становится фактически невозможным.
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