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Новости Видео Уничтожение российской техники Бои на Купянском направлении
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Минус 38 единиц техники: десантники 77-й бригады уничтожают логистику и артиллерию оккупантов под Купянском. ВИДЕО

Бойцы подразделений БпС 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ уничтожили и повредили 38 единиц российской техники на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удары FPV-дронов попали логистика и артиллерия рашистов.

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Среди уничтоженной техники:

  • 3 наземных роботизированных комплекса (НРК);
  • 9 мотоциклов;
  • 7 квадроциклов;
  • 12 единиц легкого автотранспорта (ЛАТ);
  • 3 УАЗ-452;
  • 2 ГАЗ-3302;
  • 5 единиц грузового автотранспорта (ГАТ);
  • 2 орудия.

Уничтожение российской техники существенно затрудняет оккупантам логистику и ограничивает их возможности для проведения штурмовых действий на этом направлении.

Из-за потерь противник все реже использует транспорт для подвоза личного состава, провизии и боеприпасов. Доставка затягивается во времени, а на отдельных участках подвоз ресурсов к позициям становится фактически невозможным.

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Автор: 

армия РФ (23966) уничтожение (10550) ДШВ Десантно-штурмовые войска (506) дроны (7959) 77 ОАБ (65) Харьковская область (3075) Купянский район (787)
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