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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Уцелевший оккупант с оторванными ногами выползает из горящего укрытия, пьет из бутылки и ложится на спину. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают методично уничтожать российских захватчиков в их укрытиях и убежищах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись боевой работы батальона БПЛА "Шершні Довбуша" из состава 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

На кадрах запечатлен точный удар украинского дрона по укрытию с оккупантом. В результате взрыва и пожара у захватчика оторвало ноги. Тяжело раненный оккупант выбрался из охваченного огнем подземелья, сделал несколько глотков из бутылки и остался лежать на спине на земле.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23960) уничтожение (10546) дроны (7952) 68 отдельная егерская бригада (110)
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Топ комментарии
+3
на дорожку до кобзона махнув 50ку
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17.08.2026 15:52 Ответить
+2
А не ступай своїми ногами туди, де не кликали.
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17.08.2026 15:57 Ответить
+1
ГлавноЄ воврьЄмя успьЄть бояри глотАнуть
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17.08.2026 15:59 Ответить

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