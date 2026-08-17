Уцелевший оккупант с оторванными ногами выползает из горящего укрытия, пьет из бутылки и ложится на спину. ВИДЕО
Украинские защитники продолжают методично уничтожать российских захватчиков в их укрытиях и убежищах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись боевой работы батальона БПЛА "Шершні Довбуша" из состава 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.
На кадрах запечатлен точный удар украинского дрона по укрытию с оккупантом. В результате взрыва и пожара у захватчика оторвало ноги. Тяжело раненный оккупант выбрался из охваченного огнем подземелья, сделал несколько глотков из бутылки и остался лежать на спине на земле.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+3 Diesel_Sasha
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+2 valeriy svan #612454
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+1 Грицько Добрий
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