Уцілілий окупант із відірваними ногами виповзає із палаючого сховку, п’є із пляшки і лягає горілиць. ВIДЕО 18+
Українські захисники продовжують методично нищити російських загарбників у їхніх сховках та укриттях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис бойової роботи батальйону БпЛА "Шершні Довбуша" зі складу 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
На кадрах зафіксовано точний удар українського дрона по сховку з окупантом. У результаті вибуху та пожежі загарбнику відірвало ноги. Важкопоранений окупант вибрався з охопленого вогнем підземелля, зробив кілька ковтків із пляшки та залишився лежати горілиць на землі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+5 valeriy svan #612454
показати весь коментар17.08.2026 15:57 Відповісти Посилання
+4 Diesel_Sasha
показати весь коментар17.08.2026 15:52 Відповісти Посилання
+3 Грицько Добрий
показати весь коментар17.08.2026 15:59 Відповісти Посилання
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