Уцілілий окупант із відірваними ногами виповзає із палаючого сховку, п’є із пляшки і лягає горілиць. ВIДЕО 18+

Українські захисники продовжують методично нищити російських загарбників у їхніх сховках та укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис бойової роботи батальйону БпЛА "Шершні Довбуша" зі складу 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

На кадрах зафіксовано точний удар українського дрона по сховку з окупантом. У результаті вибуху та пожежі загарбнику відірвало ноги. Важкопоранений окупант вибрався з охопленого вогнем підземелля, зробив кілька ковтків із пляшки та залишився лежати горілиць на землі.

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