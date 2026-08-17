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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Уцілілий окупант із відірваними ногами виповзає із палаючого сховку, п’є із пляшки і лягає горілиць. ВIДЕО 18+

Українські захисники продовжують методично нищити російських загарбників у їхніх сховках та укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис бойової роботи батальйону БпЛА "Шершні Довбуша" зі складу 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

На кадрах зафіксовано точний удар українського дрона по сховку з окупантом. У результаті вибуху та пожежі загарбнику відірвало ноги. Важкопоранений окупант вибрався з охопленого вогнем підземелля, зробив кілька ковтків із пляшки та залишився лежати горілиць на землі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (22114) знищення (10857) дрони (8660) 68 окрема єгерська бригада (111)
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Топ коментарі
+5
А не ступай своїми ногами туди, де не кликали.
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17.08.2026 15:57 Відповісти
+4
на дорожку до кобзона махнув 50ку
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17.08.2026 15:52 Відповісти
+3
ГлавноЄ воврьЄмя успьЄть бояри глотАнуть
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17.08.2026 15:59 Відповісти

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