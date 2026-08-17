Двоє бійців "Карпатської Січі" закидають вибухівку у підвал із окупантами. ВIДЕО
Українські штурмовики продовжують ефективно зачищати позиції російських загарбників у міській забудові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри бойової роботи бійців 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".
На оприлюдненому відео зафіксовано, як двоє українських воїнів підходять впритул до напівзруйнованої багатоповерхівки, де у підвалі засіли окупанти. Наблизившись до пролому в стіні, піхотинці влучно закидають всередину сховку потужний вибуховий пристрій і відходять на безпечну відстань, після чого у підвалі лунає сильний вибух.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обвалилось 3 этажа ... - теперь осталось только все откопать и показать вАМ трупы ... (здрадойобы просто зай...ют)