Двоє бійців "Карпатської Січі" закидають вибухівку у підвал із окупантами. ВIДЕО

Українські штурмовики продовжують ефективно зачищати позиції російських загарбників у міській забудові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри бойової роботи бійців 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

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На оприлюдненому відео зафіксовано, як двоє українських воїнів підходять впритул до напівзруйнованої багатоповерхівки, де у підвалі засіли окупанти. Наблизившись до пролому в стіні, піхотинці влучно закидають всередину сховку потужний вибуховий пристрій і відходять на безпечну відстань, після чого у підвалі лунає сильний вибух.

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