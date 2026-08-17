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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Двоє бійців "Карпатської Січі" закидають вибухівку у підвал із окупантами. ВIДЕО

Українські штурмовики продовжують ефективно зачищати позиції російських загарбників у міській забудові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри бойової роботи бійців 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

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На оприлюдненому відео зафіксовано, як двоє українських воїнів підходять впритул до напівзруйнованої багатоповерхівки, де у підвалі засіли окупанти. Наблизившись до пролому в стіні, піхотинці влучно закидають всередину сховку потужний вибуховий пристрій і відходять на безпечну відстань, після чого у підвалі лунає сильний вибух.

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вибухівка (523) бойові дії (6327) зачистка (3)
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Топ коментарі
+10
иолодці хлопці ! Добра справа , що б в вас ручки не боліли тв Господь Бог вас беріг!
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17.08.2026 13:22 Відповісти
+3
То там тебе невистачає з лопатою, киркою та відеокамерою, балаболіна!
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17.08.2026 14:05 Відповісти
+1
Какой-же вЫ бред несете .
Обвалилось 3 этажа ... - теперь осталось только все откопать и показать вАМ трупы ... (здрадойобы просто зай...ют)
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17.08.2026 14:07 Відповісти

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