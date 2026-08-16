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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупанти сховали техніку під мостом, але українські дронарі їх вистежили: "Все, пизд#ц, сработало". ВIДЕО

Російські військові зафільмували момент, коли українські дрони атакували їх під час спроби сховати техніку під мостом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група окупантів сховалася під спорудою, намагаючись уберегти техніку від ударів операторів Сил оборони, проте це їм не допомогло.

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Українські дронарі вистежили противника та уразили УАЗ "Буханку", попри спроби окупантів збити БпЛА стрілецьким вогнем.

"Вот он, пикап убирай. Всё, пизд#ц, сработало, бл#дь", - кричить рашист на відео.

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