Оккупанты спрятали технику под мостом, но украинские дронари их выследили: "Все, пизд#ц, сработало". ВИДЕО
Российские военные засняли момент, когда украинские дроны атаковали их во время попытки спрятать технику под мостом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, группа оккупантов укрылась под сооружением, пытаясь уберечь технику от ударов операторов Сил обороны, однако это им не помогло.
Украинские дронари выследили противника и поразили УАЗ "Буханку", несмотря на попытки оккупантов сбить БПЛА стрелковым огнем.
"Вот он, пикап убирай. Все, пизд#ц, сработало, бл#дь", — кричит рашист на видео.
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