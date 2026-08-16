РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9688 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
3 611 2

Оккупанты спрятали технику под мостом, но украинские дронари их выследили: "Все, пизд#ц, сработало". ВИДЕО

Российские военные засняли момент, когда украинские дроны атаковали их во время попытки спрятать технику под мостом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа оккупантов укрылась под сооружением, пытаясь уберечь технику от ударов операторов Сил обороны, однако это им не помогло.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинские дронари выследили противника и поразили УАЗ "Буханку", несмотря на попытки оккупантов сбить БПЛА стрелковым огнем.

"Вот он, пикап убирай. Все, пизд#ц, сработало, бл#дь", — кричит рашист на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Повторный авиаудар Воздушных сил уничтожил пункт управления оккупантов вместе с личным составом. ВИДЕО

Смотрите также: Нанесен удар по позициям российского БРК "Бастион" в оккупированном Крыму, — ВМС. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23960) уничтожение (10542) ВСУ (8289) дроны (7945)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 