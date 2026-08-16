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Повторный авиаудар Воздушных сил уничтожил пункт управления оккупантов вместе с личным составом. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла повторный удар по месту дислокации российских военных, где оккупанты организовали пункт управления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после первого поражения аэроразведка зафиксировала движение противника и передала координаты пилотам истребителей Воздушных сил.

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В результате повторного авиаудара здание было уничтожено вместе с личным составом, находившимся внутри.

Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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