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Повторний авіаудар Повітряних сил знищив пункт управління окупантів разом з особовим складом. ВIДЕО

Українська авіація завдала повторного удару по місцю дислокації російських військових, де окупанти облаштували пункт управління.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після першого ураження аеророзвідка зафіксувала рух противника та передала координати пілотам винищувачів Повітряних сил.

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Унаслідок повторного авіаудару будівлю було знищено разом з особовим складом усередині.

Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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