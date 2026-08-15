Спецпризначенці ГУР показали ураження позицій, техніки та логістики окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО
Оператори ударних БпЛА Російського добровольчого корпусу зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України завдали серії ударів по російських військах на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідувально-ударні групи РДК супроводжували штурмові підрозділи, виявляли позиції противника та коригували вогонь.
Оператори знищили російську піхоту та розвідувальні дрони, а також уразили логістичні маршрути, вузли зв’язку та пункти управління окупантів.
Крім того, внаслідок ударів було знищено низку укриттів і бліндажів, у яких переховувалися загарбники.
Під удари також потрапила російська легкова та вантажна автомобільна техніка.
У підрозділі зазначають, що завдані противнику втрати суттєво послабили його спроможність утримувати позиції та проводити ротації на цьому напрямку.
Кадри бойової роботи операторів РДК оприлюднили у офіційному телеграм-каналі ГУР МО України.
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