Спецназовцы ГУР продемонстрировали поражение позиций, техники и логистики оккупантов в Запорожье. ВИДЕО

Операторы ударных БПЛА Российского добровольческого корпуса из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины нанесли серию ударов по российским войскам на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведывательно-ударные группы РДК сопровождали штурмовые подразделения, выявляли позиции противника и корректировали огонь.

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Операторы уничтожили российскую пехоту и разведывательные дроны, а также поразили логистические маршруты, узлы связи и пункты управления оккупантов.

Кроме того, в результате ударов был уничтожен ряд укрытий и блиндажей, в которых скрывались захватчики.

Под удары также попала российская легковая и грузовая автомобильная техника.

В подразделении отмечают, что нанесенные противнику потери существенно ослабили его способность удерживать позиции и проводить ротации на этом направлении.

Кадры боевой работы операторов РДК опубликованы в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины.

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