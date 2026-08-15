Спецназовцы ГУР продемонстрировали поражение позиций, техники и логистики оккупантов в Запорожье. ВИДЕО
Операторы ударных БПЛА Российского добровольческого корпуса из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины нанесли серию ударов по российским войскам на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведывательно-ударные группы РДК сопровождали штурмовые подразделения, выявляли позиции противника и корректировали огонь.
Операторы уничтожили российскую пехоту и разведывательные дроны, а также поразили логистические маршруты, узлы связи и пункты управления оккупантов.
Кроме того, в результате ударов был уничтожен ряд укрытий и блиндажей, в которых скрывались захватчики.
Под удары также попала российская легковая и грузовая автомобильная техника.
В подразделении отмечают, что нанесенные противнику потери существенно ослабили его способность удерживать позиции и проводить ротации на этом направлении.
Кадры боевой работы операторов РДК опубликованы в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины.
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