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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Двое бойцов "Карпатської Січі" закидывают взрывчатку в подвал с оккупантами. ВИДЕО

Украинские штурмовики продолжают эффективно зачищать позиции российских захватчиков в городской застройке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры боевых действий бойцов 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатська Січ".

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На обнародованном видео запечатлено, как двое украинских воинов подходят вплотную к полуразрушенному многоэтажному дому, где в подвале засели оккупанты. Подойдя к пролому в стене, пехотинцы метко забрасывают внутрь укрытия мощное взрывное устройство и отходят на безопасное расстояние, после чего в подвале раздается сильный взрыв.

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взрывчатка (905) боевые действия (6572) зачистка (2)
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Топ комментарии
+13
иолодці хлопці ! Добра справа , що б в вас ручки не боліли тв Господь Бог вас беріг!
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17.08.2026 13:22 Ответить
+5
То там тебе невистачає з лопатою, киркою та відеокамерою, балаболіна!
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17.08.2026 14:05 Ответить
+4
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17.08.2026 14:14 Ответить

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