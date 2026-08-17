Двое бойцов "Карпатської Січі" закидывают взрывчатку в подвал с оккупантами. ВИДЕО

Украинские штурмовики продолжают эффективно зачищать позиции российских захватчиков в городской застройке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры боевых действий бойцов 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатська Січ".

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На обнародованном видео запечатлено, как двое украинских воинов подходят вплотную к полуразрушенному многоэтажному дому, где в подвале засели оккупанты. Подойдя к пролому в стене, пехотинцы метко забрасывают внутрь укрытия мощное взрывное устройство и отходят на безопасное расстояние, после чего в подвале раздается сильный взрыв.

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