Мінус 38 одиниць техніки: десантники 77-ї бригади нищать логістику та артилерію окупантів під Куп’янськом. ВIДЕО
Воїни підрозділів БпС 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ знищили та уразили 38 одиниць російської техніки на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під удари FPV-дронів потрапили логістика та артилерія рашистів.
Серед знищеної техніки:
- 3 наземні роботизовані комплекси (НРК);
- 9 мотоциклів;
- 7 квадроциклів;
- 12 одиниць легкого автотранспорту (ЛАТ);
- 3 УАЗ-452;
- 2 ГАЗ-3302;
- 5 одиниць вантажного автотранспорту (ВАТ);
- 2 гармати.
Знищення російської техніки суттєво ускладнює окупантам логістику та зменшує їхні можливості для проведення штурмових дій на напрямку.
Через втрати противник дедалі менше використовує транспорт для підвезення особового складу, провізії та боєприпасів. Доставка розтягується в часі, а на окремих ділянках підвезення ресурсів до позицій стає фактично неможливим.
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