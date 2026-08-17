Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління операторів БпЛА РФ на східному напрямку. ВIДЕО
Пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України знищили пункт дислокації російських операторів БпЛА на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами ураження поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Українська авіація отримала від аеророзвідки координати пункту управління російських операторів та завдала удару по будівлі.
Унаслідок точного влучання та потужного вибуху будівлю було знищено разом з особовим складом окупантів усередині.
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