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Пилоты МиГ-29 уничтожили пункт управления операторами БПЛА РФ на восточном направлении. ВИДЕО

Пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожили пункт дислокации российских операторов БПЛА на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поражения поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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Украинская авиация получила от аэроразведки координаты пункта управления российских операторов и нанесла удар по зданию.

Вследствие точного попадания и мощного взрыва здание было уничтожено вместе с личным составом оккупантов, находившимся внутри.

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