Пилоты МиГ-29 уничтожили пункт управления операторами БПЛА РФ на восточном направлении. ВИДЕО

Пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожили пункт дислокации российских операторов БПЛА на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поражения поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинская авиация получила от аэроразведки координаты пункта управления российских операторов и нанесла удар по зданию.

Вследствие точного попадания и мощного взрыва здание было уничтожено вместе с личным составом оккупантов, находившимся внутри.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Повторный авиаудар Воздушных сил уничтожил пункт управления оккупантов вместе с личным составом. ВИДЕО

Смотрите также: Кадры перехвата украинской авиацией российских "Гераней" над Одесской областью. ВИДЕО