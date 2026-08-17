Пилоты МиГ-29 уничтожили пункт управления операторами БПЛА РФ на восточном направлении. ВИДЕО
Пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожили пункт дислокации российских операторов БПЛА на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поражения поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
Украинская авиация получила от аэроразведки координаты пункта управления российских операторов и нанесла удар по зданию.
Вследствие точного попадания и мощного взрыва здание было уничтожено вместе с личным составом оккупантов, находившимся внутри.
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