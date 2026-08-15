Кадры перехвата украинской авиацией российских "Гераней" над Одесчиной. ВИДЕО

В соцсетях появились видеозаписи, на которых украинская авиация уничтожает российские беспилотники типа "Герань" во время атаки на Одесскую область.

Как сообщает ЦензорНЕТ, пилоты истребителей Воздушных сил во время атаки врага на область перехватили воздушные цели и уничтожили их в воздухе.

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В частности, на кадрах видно, как украинский истребитель преследует один из российских БПЛА, после чего пилот поражает цель, а беспилотник взрывается в воздухе.

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