Кадри перехоплення українською авіацією російських "Гераней" над Одещиною. ВIДЕО

У соцмережах опублікували відеозаписи, на яких українська авіація знищує російські безпілотники типу "Герань" під час атаки на Одеську область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти винищувачів Повітряних сил під час атаки ворога на область перехопили повітряні цілі та знищили їх у повітрі.

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Зокрема, на кадрах видно, як український винищувач переслідує один із російських БпЛА, після чого пілот уражає ціль, а безпілотник вибухає в повітрі.

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