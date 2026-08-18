РФ шукає нові шляхи для наступу на Куп’янськ із півночі, наразі безуспішно, - Трегубов
Російські війська на Куп’янському напрямку намагаються посилити тиск у західному напрямку, зокрема в бік Раївки, щоб створити умови для вклинення в Куп’янськ із півночі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
"Мені здається, принаймні з аналізу мапи та розвідзведень, що вони (росіяни - ред.) намагаються трішки більше тиснути у західному напрямку, у напрямку тієї самої Раївки, щоб розширити собі можливість вклинення безпосередньо у саме місто з півночі", - сказав Трегубов.
За його словами, раніше російські військові намагалися просуватися через Голубівку, а тепер шукають додаткові можливості для просування.
"Поки що неефективно станом на зараз, але зрозумілий принаймні план. План логічний: якби він вигорів, для них певно це мало б певну ефективність. Але поки що якось не вигорає", - зазначив речник.
Водночас Трегубов наголосив, що загалом тактика російських військ на Куп’янському напрямку не змінилася. Періоди посилення та зниження інтенсивності атак пов’язані, зокрема, з ротаціями, відновленням логістики та поповненням особового складу.
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